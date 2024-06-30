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(Александровна) Лидия

Место рождения

Удмуртия, Россия

Дата рождения

19.01.1928

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928

Отец: Николаевич Александр

Мать: (Николаевна) Полина

Рождение ребёнка
06.03.1950

Дочь: (Александровна) Евангелина

Отец ребёнка: Байкузин Юрий

Рождение ребёнка
04.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байкузин Юрий

Рождение ребёнка
1955

Сын: Юрьевич Александр

Отец ребёнка: Байкузин Юрий

Смерть
1990

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