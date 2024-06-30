(Александровна) Лидия
Место рожденияУдмуртия, Россия
Дата рождения19.01.1928
Дата смерти1990
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1928
Отец: Николаевич Александр
Мать: (Николаевна) Полина
Рождение ребёнка
06.03.1950
Дочь: (Александровна) Евангелина
Отец ребёнка: Байкузин Юрий
Рождение ребёнка
04.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байкузин Юрий
Рождение ребёнка
1955
Сын: Юрьевич Александр
Отец ребёнка: Байкузин Юрий
Смерть
1990