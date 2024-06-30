Николаевич Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаевич Александр

Николаевич Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты, на которые ссылается эта заметка, отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 01.03.2024 22:16:17.
Рождение ребёнка
19.01.1928

Дочь: (Александровна) Лидия

Мать ребёнка: (Николаевна) Полина

Удмуртия, Россия
Смерть
Неизвестно

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