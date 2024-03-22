Якименко Прокофий Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Прокофий Якимович

Место рождения

Мена, Чернігівська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Якименко Яким Иванович

Мать: не указана

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Якименко Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Якименко Татьяна Пантелеймоновна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Якименко Яким Прокофьевич

Мать ребёнка: Якименко Татьяна Пантелеймоновна

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Якименко Мавра Прокофьевна

Мать ребёнка: Якименко Татьяна Пантелеймоновна

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якименко Татьяна Пантелеймоновна

Смерть
1857
Мена, Чернігівська область
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