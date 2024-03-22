Якименко Прокофий Якимович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1857
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Якименко Яким Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Якименко Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Якименко Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Якименко Яким Прокофьевич
Мать ребёнка: Якименко Татьяна Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Якименко Мавра Прокофьевна
Мать ребёнка: Якименко Татьяна Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857