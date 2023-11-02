Якименко Татьяна Пантелеймоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Якименко Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Якименко Прокофий Якимович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Якименко Яким Прокофьевич
Отец ребёнка: Якименко Прокофий Якимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Якименко Мавра Прокофьевна
Отец ребёнка: Якименко Прокофий Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858