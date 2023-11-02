Якименко Татьяна Пантелеймоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Татьяна Пантелеймоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Якименко Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Якименко Прокофий Якимович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Якименко Яким Прокофьевич

Отец ребёнка: Якименко Прокофий Якимович

Мена, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Якименко Мавра Прокофьевна

Отец ребёнка: Якименко Прокофий Якимович

Мена, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якименко Прокофий Якимович

Смерть
После 1858
Мена, Чернігівська область
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