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Высников Кондратий Васильев

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: ?

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1904

Сын: Высников ?

Мать ребёнка: Высникова Ирина Тарасова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Высников ?

Мать ребёнка: Высникова Ирина Тарасова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Высников Василий Кондратов

Мать ребёнка: Высникова Ирина Тарасова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Высникова Ирина Тарасова

Смерть
Неизвестно
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