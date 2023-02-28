Высников Кондратий Васильев
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1904
Сын: Высников ?
Мать ребёнка: Высникова Ирина Тарасова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Высников ?
Мать ребёнка: Высникова Ирина Тарасова
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Высников Василий Кондратов
Мать ребёнка: Высникова Ирина Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Высникова Ирина Тарасова
Смерть
Неизвестно