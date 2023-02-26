Высникова Ирина Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВысникова Ирина Тарасова

Высникова Ирина Тарасова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Высников ?

Отец ребёнка: Высников Кондратий Васильев

Рождение ребёнка
1907

Сын: Высников ?

Отец ребёнка: Высников Кондратий Васильев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1914

Сын: Высников Василий Кондратов

Отец ребёнка: Высников Кондратий Васильев

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Высников Кондратий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close