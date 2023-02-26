Высникова Ирина Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Высников ?
Отец ребёнка: Высников Кондратий Васильев
Рождение ребёнка
1907
Сын: Высников ?
Отец ребёнка: Высников Кондратий Васильев
Рождение ребёнка
28.02.1914
Сын: Высников Василий Кондратов
Отец ребёнка: Высников Кондратий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно