Кимяшов Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.12.2015
Рождение ребёнка
27.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кимяшова (Кавун) Диана Викторовна
Рождение ребёнка
08.09.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кимяшова (Кавун) Диана Викторовна