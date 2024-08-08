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Кимяшов Владимир Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1998 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.12.2015

Жена: Кимяшова (Кавун) Диана Викторовна

Рождение ребёнка
27.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кимяшова (Кавун) Диана Викторовна

Рождение ребёнка
08.09.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кимяшова (Кавун) Диана Викторовна

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