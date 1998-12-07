(Кавун) Диана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кавун) Диана Викторовна

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Место рождения

Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

07.12.1998

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1976 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1998

Отец: Кавун Виктор Владимирович

Мать: Каун Наталья Николаевна

Кубань, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

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