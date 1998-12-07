(Кавун) Диана Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1998
Отец: Кавун Виктор Владимирович
Мать: Каун Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир