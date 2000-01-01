Федор Савостьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Савостьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Игнат Федоров

Мать ребёнка: Агафья Захарьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукаш Федоров

Мать ребёнка: Агафья Захарьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Захарьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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