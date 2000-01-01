Федор Савостьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Игнат Федоров
Мать ребёнка: Агафья Захарьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукаш Федоров
Мать ребёнка: Агафья Захарьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Захарьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно