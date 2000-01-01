Агафья Захарьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Игнат Федоров
Отец ребёнка: Федор Савостьянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукаш Федоров
Отец ребёнка: Федор Савостьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Савостьянов
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно