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Варенцова Ефросинья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Петр Герасимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 59л
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Варенцова) Марина Петровна

Отец ребёнка: Варенцов Петр Герасимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 59л
Рождение ребёнка
1840

Сын: Варенцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Варенцов Петр Герасимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-94об
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Варенцова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Варенцов Петр Герасимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-95л
Смерть
Неизвестно

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