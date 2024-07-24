Варенцова Ефросинья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 59л
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Варенцова) Марина Петровна
Отец ребёнка: Варенцов Петр Герасимович
ГАСО, рев1834, 59л
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Варенцов Петр Герасимович
ГАСО, 179-1-213-94об
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Варенцова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Варенцов Петр Герасимович
ГАСО, 179-1-213-95л
Смерть
Неизвестно