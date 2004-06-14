Береснев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1946
Дата смерти14.06.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Береснева (Чарушина) Людмила Дмитриевна
Смерть
14.06.2004