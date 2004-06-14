Береснев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1946

Дата смерти

14.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береснева (Чарушина) Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Береснева (Чарушина) Людмила Дмитриевна

Смерть
14.06.2004

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