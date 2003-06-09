Береснева (Чарушина) Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева (Чарушина) Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1945

Дата смерти

09.06.2003

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1945

Отец: Чарушин Дмитрий Васильевич

Мать: Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
08.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Береснев Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береснев Анатолий Иванович

Смерть
09.06.2003
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