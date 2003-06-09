Береснева (Чарушина) Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1945
Дата смерти09.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1945
Отец: Чарушин Дмитрий Васильевич
Мать: Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
08.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Береснев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.2003