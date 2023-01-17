Бодак (Рогач) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодак (Рогач) Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Рогач Михаил Федотович

Мать: Рогач Татьяна Петровна

Бракосочетание
02.05.1904 ст.

Муж: Бодак Иван Никонович

Казаткуль, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.

Дочь: Сурикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бодак Иван Никонович

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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