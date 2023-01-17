Бодак (Рогач) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Рогач Михаил Федотович
Мать: Рогач Татьяна Петровна
Бракосочетание
02.05.1904 ст.
Муж: Бодак Иван Никонович
Казаткуль, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.01.1907 ст.
Дочь: Сурикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бодак Иван Никонович
Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно