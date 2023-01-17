Сурикова (Бодак) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурикова (Бодак) Мария Ивановна

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Место рождения

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

26.01.1907 ст.

Дата смерти

23.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907 ст.

Отец: Бодак Иван Никонович

Мать: Бодак Елена Михайловна

Успенка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.04.1933

Дочь: Сурикова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Суриков Иван Федорович

Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
23.01.1988
Славгород, город Славгород, Алтайский край
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