Сурикова (Бодак) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.01.1907 ст.
Дата смерти23.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1907 ст.
Отец: Бодак Иван Никонович
Мать: Бодак Елена Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1933
Дочь: Сурикова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Суриков Иван Федорович
Старая Преображенка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
23.01.1988
Славгород, город Славгород, Алтайский край