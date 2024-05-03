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Рябцев Алексей Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рябцева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Рябцева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябцев Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябцев Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рябцев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рябцева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рябцев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Рябцева Катерина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1935

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