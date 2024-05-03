Рябцев Алексей Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рябцева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Рябцева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рябцев Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рябцев Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рябцева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Михайлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Рябцева Катерина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1935