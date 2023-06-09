Михайлова Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рябцева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Рябцева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябцев Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябцев Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Рябцев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Рябцева Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Рябцев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Алексей Ларионович

Смерть
1941