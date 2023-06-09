Михайлова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рябцева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Рябцева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Рябцев Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Рябцев Гаврила Алексеевич
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Рябцева Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Рябцев Алексей Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941