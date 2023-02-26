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Соломония Сергеева

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Место рождения

д.Нижнее Хотяково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: ?

Мать: ?

д.Нижнее Хотяково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1882

Муж: Андрей Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1883

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1886

Сын: Камсин Никифор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Рождение ребёнка
06.10.1890

Сын: Сергей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Спиридон Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1896

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Рождение ребёнка
1898

Сын: Демид Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Рождение ребёнка
20.12.1899

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1903

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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