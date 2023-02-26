Соломония Сергеева
Место рожденияд.Нижнее Хотяково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.05.1882
Муж: Андрей Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.10.1883
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
12.03.1886
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
06.10.1890
Сын: Сергей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Спиридон Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1896
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
1898
Сын: Демид Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
20.12.1899
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
10.02.1903
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Смерть
Неизвестно