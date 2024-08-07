Богданов Мирон Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1897
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Богданова Нина Мироновна
Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Богданов Андрей Миронович
Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна
Смерть
1930