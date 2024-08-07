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Богданов Мирон Васильевич

Место рождения

Гоголево, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

12.08.1897

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Гоголево, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Богданова Нина Мироновна

Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Богданов Андрей Миронович

Мать ребёнка: Мышеловская (Харина) Зинаида Ивановна

Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1930
Зиново, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область

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