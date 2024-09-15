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Попов Иван Петрович

Место рождения

Курашим, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Попов Петр

Мать: не указана

Курашим, Пермский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, 179-1-213-181об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-182л
Место жительства
С 1836
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181об
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Попова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-182л
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Попова) Полинария Ивановна

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-182л
Рождение ребёнка
1845

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181об
Работа или профессия
1850
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-3-174 Надзиратель
Рождение ребёнка
11.08.1850 ст.

Дочь: (Попова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-182л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Попов Яков Иванович

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181об
Рождение ребёнка
1855

Сын: Попов Василий Иванович

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181об
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Попов Анемподист Иванович

Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-181об
Смерть
Неизвестно

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