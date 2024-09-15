Попов Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Попов Петр
Мать: не указана
ГАСО, 179-1-213-181об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-182л
Место жительства
С 1836
ГАСО, 179-1-213-181об
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Попова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-182л
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Попова) Полинария Ивановна
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-182л
Рождение ребёнка
1845
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-181об
Работа или профессия
1850
ГАПК, 37-3-174 Надзиратель
Рождение ребёнка
11.08.1850 ст.
Дочь: (Попова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-182л
Рождение ребёнка
1851
Сын: Попов Яков Иванович
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-181об
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-181об
Рождение ребёнка
?.12.1857
Сын: Попов Анемподист Иванович
Мать ребёнка: Попова Ольга Ивановна
ГАСО, 179-1-213-181об
Смерть
Неизвестно