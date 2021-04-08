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Купрешин Александр Анатольевич
Купрешин Александр Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.1960
Пол
Мужской
Отец
Купрешин Анатолий Яковлевич
1932 г.р.
Мать
Купрешина (Галашина) Зинаида Степановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1960
Отец:
Купрешин Анатолий Яковлевич
Мать:
Купрешина Зинаида Степановна
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