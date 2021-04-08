Купрешина (Галашина) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрешина (Галашина) Зинаида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1935

Дата смерти

08.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935

Отец: Галашин Степан Андреевич

Мать: Галашина Аграфена Логиновна

Рождение ребёнка
29.01.1959

Сын: Купрешин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Купрешин Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1960

Сын: Купрешин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Купрешин Анатолий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купрешин Анатолий Яковлевич

Смерть
08.04.2021
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