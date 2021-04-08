Купрешина (Галашина) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1935
Дата смерти08.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1935
Рождение ребёнка
29.01.1959
Сын: Купрешин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Купрешин Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.08.1960
Сын: Купрешин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Купрешин Анатолий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.04.2021