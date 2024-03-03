Зеркаль Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Зеркаль Харитон Иосифович
Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Зеркаль Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Зеркаль Ольга Иосифовна
Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич
Смерть
После 1858