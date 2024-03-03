Зеркаль Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеркаль Агриппина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Зеркаль Иоаким Иосифович

Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Зеркаль Харитон Иосифович

Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Зеркаль Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Зеркаль Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: Зеркаль Иосиф Григорьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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