Атамановский Филипп Григорьевич С 1897 по 1899 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Атамановский Филипп Григорьевич

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился С 1897 по 1899 ст.

умер 1952, Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Мать
Атамановская ЕвдокияВычислено 1860 ст. г.р.
Отец
Атамановский Григорий ЕгоровичВычислено 1859 ст. г.р.
Дети
Атамановский Георгий Филиппович24.04.1920 г.р.
Атамановская Наталья ФилипповнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1897 по 1899 ст.

Отец: Атамановский Григорий Егорович

Мать: Атамановская Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Атамановский Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атамановская Наталья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
24.04.1920

Сын: Атамановский Георгий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Рождение ребёнка
05.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Зеленцы, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Смерть
1952
Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

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