Атамановский Филипп Григорьевич
мужской, родился С 1897 по 1899 ст.
умер 1952, Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
МатьАтамановская ЕвдокияВычислено 1860 ст. г.р.
ОтецАтамановский Григорий ЕгоровичВычислено 1859 ст. г.р.
Дети
Атамановский Георгий Филиппович24.04.1920 г.р.
Атамановская Наталья ФилипповнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1897 по 1899 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Атамановский Федор Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атамановская Наталья Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.04.1920
Сын: Атамановский Георгий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Белоусовка, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Зеленцы, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1952
Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край