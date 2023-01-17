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Накоренко ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Накоренко Нестор Иванович

Отец ребёнка: Накоренко Иван Мусиевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Ликерия Ивановна

Отец ребёнка: Накоренко Иван Мусиевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Якилина Ивановна

Отец ребёнка: Накоренко Иван Мусиевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Накоренко Петр Иванович

Отец ребёнка: Накоренко Иван Мусиевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Иван Мусиевич

Смерть
Неизвестно
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