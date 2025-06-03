Уэст Джеймс
мужской, родился 06.03.1936
Супруги
Галарза (Дурново) Вера Александровна07.11.1935 г.р.
Дети
Уэст Барбара Джин17.09.1956 г.р.
Уэст Анна Маргарита09.01.1958 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1956
Дочь: Уэст Барбара Джин
Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна
Рождение ребёнка
09.01.1958
Дочь: Уэст Анна Маргарита
Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна
Рождение ребёнка
11.10.1960
Сын: Уэст Джеймс Эрл
Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна
Рождение ребёнка
03.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна