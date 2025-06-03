Уэст Джеймс 06.03.1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Уэст Джеймс

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.03.1936

Супруги
Галарза (Дурново) Вера Александровна07.11.1935 г.р.
Дети
Уэст Барбара Джин17.09.1956 г.р.
Уэст Анна Маргарита09.01.1958 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галарза (Дурново) Вера Александровна

Рождение ребёнка
17.09.1956

Дочь: Уэст Барбара Джин

Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна

Рождение ребёнка
09.01.1958

Дочь: Уэст Анна Маргарита

Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.10.1960

Сын: Уэст Джеймс Эрл

Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна

Рождение ребёнка
03.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галарза (Дурново) Вера Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.