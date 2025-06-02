Уэст Барбара Джин 17.09.1956 — найти родственников по фамилии на Familio

Уэст Барбара Джин

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.09.1956

Мать
Галарза (Дурново) Вера Александровна07.11.1935 г.р.
Отец
Уэст Джеймс06.03.1936 г.р.
Супруги
Хербрук КристоферНеизвестно г.р.
Дети
Хербрук Александр14.12.1981 г.р.
Хербрук Кристина Николь14.07.1984 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1956

Отец: Уэст Джеймс

Мать: Галарза (Дурново) Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хербрук Кристофер

Рождение ребёнка
14.12.1981

Сын: Хербрук Александр

Отец ребёнка: Хербрук Кристофер

Рождение ребёнка
14.07.1984

Дочь: Хербрук Кристина Николь

Отец ребёнка: Хербрук Кристофер

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