Уэст Барбара Джин
женский, родилась 17.09.1956
МатьГаларза (Дурново) Вера Александровна07.11.1935 г.р.
ОтецУэст Джеймс06.03.1936 г.р.
Супруги
Хербрук КристоферНеизвестно г.р.
Дети
Хербрук Александр14.12.1981 г.р.
Хербрук Кристина Николь14.07.1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1956
Отец: Уэст Джеймс
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хербрук Кристофер
Рождение ребёнка
14.12.1981
Сын: Хербрук Александр
Отец ребёнка: Хербрук Кристофер
Рождение ребёнка
14.07.1984
Дочь: Хербрук Кристина Николь
Отец ребёнка: Хербрук Кристофер