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Козмина Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козмин Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Козмин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Козмин Прокопий Николаевич

Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Козмин Семён Николаевич

Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Козмин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Козмина) Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич

Губино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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