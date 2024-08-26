Козмина Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Козмин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Козмин Прокопий Николаевич
Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Козмина) Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Козмин Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно