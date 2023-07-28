Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вакуров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шипова) Ирина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипов Ярослав Алексеевич

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипов Роллан Алексеевич

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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