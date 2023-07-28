Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вакуров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шипова) Ирина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шипов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно