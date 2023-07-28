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Шипов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911

Отец: Шипов Алексей Алексеевич

Мать: Шипова (Сорокина) Мария Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипов Ярослав Алексеевич

Мать ребёнка: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипов Роллан Алексеевич

Мать ребёнка: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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