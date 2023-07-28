Шипов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипова (Вакурова) Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно