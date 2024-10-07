Дружинина Саглитикия (Синклитикия) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Дружинин Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Дружинин Спиридон Афанасьевич
Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Дружинин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
Вычислено 1841
Дочь: (Дружинина) Марья Афанасьевна
Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Сын: Дружинин Федот Афанасьевич
Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович
Смерть
Неизвестно