Дружинина Саглитикия (Синклитикия) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина Саглитикия (Синклитикия) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Дружинин Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Дружинин Спиридон Афанасьевич

Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Дружинин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1841

Дочь: (Дружинина) Марья Афанасьевна

Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Сын: Дружинин Федот Афанасьевич

Отец ребёнка: Дружинин Афанасий Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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