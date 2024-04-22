Дружинин Федот Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДружинин Федот Афанасьевич

Дружинин Федот Афанасьевич

Место рождения

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дружинин Афанасий Федотов

Мать: Саглитикия (Синклитикия)

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Дружинин Алексей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Параскева Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Наталья Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Анна Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Дмитрий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Иван Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дружинин Федор Федотов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close