Дружинин Федот Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Дружинин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Параскева Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Наталья Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Анна Федотова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно