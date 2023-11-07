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Марфа Григорьева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Григорий Андреев

Мать: Авдотья Степанова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
05.05.1773 ст.

Муж: Тимофей Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1774 ст.

Дочь: Устинья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Трофим Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1779 ст.

Сын: Евдоким Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1781 ст.

Сын: Феофан Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Назаров

Васильевское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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