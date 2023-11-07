Марфа Григорьева
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Григорий Андреев
Мать: Авдотья Степанова
Бракосочетание
05.05.1773 ст.
Муж: Тимофей Назаров
Рождение ребёнка
05.11.1774 ст.
Дочь: Устинья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Назаров
Рождение ребёнка
1777
Сын: Трофим Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Назаров
Рождение ребёнка
31.07.1779 ст.
Сын: Евдоким Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Назаров
Рождение ребёнка
12.03.1781 ст.
Сын: Феофан Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Назаров
Смерть
Неизвестно