Артемиева (Гавриилова) Агрипина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемиева (Гавриилова) Агрипина Стефановна

Место рождения

Ивашкино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашкино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
26.01.1857 ст.

Муж: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1858 ст.

Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Анна Архиповна

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1864 ст.

Сын: Артемиев (Доремидонтов) Кирилл Архипович

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1865 ст.

Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Иустина Архиповна

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.01.1868 ст.

Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Ксения Архиповна

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1870 ст.

Сын: Артемиев (Доремидонтов) Косма (Козьма) Архипович

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.

Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Дарья Архиповна

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1878 ст.

Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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