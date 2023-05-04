Артемиева (Гавриилова) Агрипина Стефановна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1857 ст.
Рождение ребёнка
27.01.1858 ст.
Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Анна Архиповна
Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович
Рождение ребёнка
17.03.1864 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1865 ст.
Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Иустина Архиповна
Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович
Рождение ребёнка
23.01.1868 ст.
Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Ксения Архиповна
Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович
Рождение ребёнка
01.07.1870 ст.
Сын: Артемиев (Доремидонтов) Косма (Козьма) Архипович
Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович
Рождение ребёнка
13.03.1877 ст.
Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Дарья Архиповна
Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович
Рождение ребёнка
30.03.1878 ст.
Дочь: Артемиева (Доремидонтова) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Артемиев (Иванов) Архип Доремидонтович
Смерть
Неизвестно