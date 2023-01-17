село Ивашкино, село Ивашкино, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ивашкино

Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3237Ивашкина, д. каз.при р. Курамше.7522112298331
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Кутеминская волость
1514. Ивашкина, деревня бывшая государственная, дворов 136, жителей 831, вд. мльн.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Кутеминская волость
с. Ивашкино, Кутеминскойчуваши1434
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Черемшанский район
158588Ивашкиносело54°53'51°20'N-39-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Черемшанский муниципальный район, Ивашкинское сельское поселение
92658415101с Ивашкиносело
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