Абдуллин Мухаметзян
Место рожденияСело Большой Сардек, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиПосле 1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдуллин ? Мухамедзянович
Мать ребёнка: (Абдуллин) Шамсиниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Абдуллин) Шамсиниса
Рождение ребёнка
22.07.1863
Сын: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Мать ребёнка: (Абдуллин) Шамсиниса
Похороны
Неизвестно