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Абдуллин Мухаметзян

Место рождения

Село Большой Сардек, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

После 1863

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдуллин ? Мухамедзянович

Мать ребёнка: (Абдуллин) Шамсиниса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абдуллин) Шамсиниса

Рождение ребёнка
22.07.1863

Сын: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Мать ребёнка: (Абдуллин) Шамсиниса

Смерть
После 1863
Похороны
Неизвестно

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