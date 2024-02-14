(Абдуллин) Шамсиниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Абдуллин) Шамсиниса

Место рождения

Село Большой Сардек, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдуллин ? Мухамедзянович

Отец ребёнка: Абдуллин Мухаметзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Мухаметзян

Рождение ребёнка
22.07.1863

Сын: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович

Отец ребёнка: Абдуллин Мухаметзян

Смерть
После 1863
Похороны
Неизвестно

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