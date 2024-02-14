(Абдуллин) Шамсиниса
Место рожденияСело Большой Сардек, Кукморский район, Республика Татарстан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдуллин ? Мухамедзянович
Отец ребёнка: Абдуллин Мухаметзян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдуллин Мухаметзян
Рождение ребёнка
22.07.1863
Сын: Абдуллин Исмагил Мухаметзянович
Отец ребёнка: Абдуллин Мухаметзян
Похороны
Неизвестно