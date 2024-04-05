Громов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Громов Максим Архипович
Мать: Громова Авдотья Саввична
Рождение ребёнка
1786
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Фома Иванов
Мать ребёнка: Громова Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Громов Александр Иванович
Мать ребёнка: Громова Ирина Матвеевна
Смерть
1800