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Громов Иван Максимович

Место рождения

Попово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Громов Максим Архипович

Мать: Громова Авдотья Саввична

Попово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Фома Иванов

Мать ребёнка: Громова Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Громов Александр Иванович

Мать ребёнка: Громова Ирина Матвеевна

Попово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1800
Попово, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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