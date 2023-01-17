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Развадский Фома Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Развадский Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ефросинья Фоминична

Мать ребёнка: Развадская Ульяна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Мать ребёнка: Развадская Ульяна

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинья Фоминична

Мать ребёнка: Развадская Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Развадская Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Развадская Ульяна

Смерть
Неизвестно
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