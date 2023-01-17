Развадский Фома Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Развадский Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ефросинья Фоминична
Мать ребёнка: Развадская Ульяна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Развадский Зосим (Изот) Фомич
Мать ребёнка: Развадская Ульяна
Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинья Фоминична
Мать ребёнка: Развадская Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Развадская Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Развадская Ульяна
Смерть
Неизвестно