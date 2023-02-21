Развадская Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Развадский Фома Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Развадский Зосим (Изот) Фомич
Отец ребёнка: Развадский Фома Михайлович
Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Развадский Фома Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно