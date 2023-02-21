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Развадская Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Развадский Фома Михайлович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Развадский Зосим (Изот) Фомич

Отец ребёнка: Развадский Фома Михайлович

Бушево, Київська область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Развадский Фома Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Развадский Фома Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Развадский Фома Михайлович

Смерть
Неизвестно
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