Дмитриев Влас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Влас

Дмитриев Влас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Андрей Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Степан Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Трофим Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Василий Власович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Дмитриев Александр Власович

Мать ребёнка: не указана

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.