Дмитриев Влас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Василий Власович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Дмитриев Александр Власович
Мать ребёнка: не указана
Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно