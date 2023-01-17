Булатов Ларион Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1660 ст.
Отец: Булатов Иван Мартынович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.
Мать ребёнка: - Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Дочь: Булатова Васса Ларионовна
Мать ребёнка: - Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Мать ребёнка: - Авдотья Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Сын: Булатов Леонтий Ларионович
Мать ребёнка: - Авдотья Сергеевна
Смерть
Неизвестно