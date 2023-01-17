- Авдотья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1665 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.
Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Дочь: Булатова Васса Ларионовна
Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.
Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Сын: Булатов Леонтий Ларионович
Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович
Смерть
Неизвестно