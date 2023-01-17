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- Авдотья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1665 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1665 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1680 ст.

Сын: Булатов Иван Ларионович

Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.

Дочь: Булатова Васса Ларионовна

Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1695 ст.

Сын: Булатов Фёдор Ларионович

Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Булатов Леонтий Ларионович

Отец ребёнка: Булатов Ларион Иванович

Быково, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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