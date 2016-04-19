Доева Евдокия Миткаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1928
Дата смерти19.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Едзоев Олег Абисалов
Отец ребёнка: Едзоев Абисал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Едзоев Олег Абисалов
Отец ребёнка: Едзоев Абисал
Рождение ребёнка
16.10.1956
Дочь: Едзоева Ирина Абисаловна
Отец ребёнка: Едзоев Абисал
Смерть
19.04.2016
Эльхотово