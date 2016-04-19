Доева Евдокия Миткаевна 25.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доева Евдокия Миткаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1928

Дата смерти

19.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едзоев Олег Абисалов

Отец ребёнка: Едзоев Абисал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Едзоев Олег Абисалов

Отец ребёнка: Едзоев Абисал

Рождение ребёнка
16.10.1956

Дочь: Едзоева Ирина Абисаловна

Отец ребёнка: Едзоев Абисал

Смерть
19.04.2016
Эльхотово

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