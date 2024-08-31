Изюмников Иван Потапович
Место рожденияЖанабулак
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Изюмников Потап
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1910
Дочь: Зенина (Изюмникова) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Изюмникова Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
27.06.1912
Мать ребёнка: Изюмникова Елена Евгеньевна
Жанабулак, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно