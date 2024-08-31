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Изюмников Иван Потапович

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Место рождения

Жанабулак

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Изюмников Потап

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изюмникова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.08.1910

Дочь: Зенина (Изюмникова) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Изюмникова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Изюмников Павел Иванович

Мать ребёнка: Изюмникова Елена Евгеньевна

Жанабулак, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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