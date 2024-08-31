Изюмникова Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенини Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1910
Дочь: Зенина (Изюмникова) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Изюмников Иван Потапович
Рождение ребёнка
27.06.1912
Отец ребёнка: Изюмников Иван Потапович
Жанабулак, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область