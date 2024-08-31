Изюмникова Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзюмникова Елена Евгеньевна

Изюмникова Елена Евгеньевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенини Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Изюмников Иван Потапович

Рождение ребёнка
24.08.1910

Дочь: Зенина (Изюмникова) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Изюмников Иван Потапович

Рождение ребёнка
27.06.1912

Сын: Изюмников Павел Иванович

Отец ребёнка: Изюмников Иван Потапович

Жанабулак, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.