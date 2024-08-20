Панарина (Карпова) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти30.10.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1888
Дочь: (Панарина) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Панарина) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Панарин Семен Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
20.07.1894
Сын: Панарин Илья Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
18.01.1897
Сын: Панарин Иван Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
23.06.1898
Сын: Панарин Иван Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
26.03.1904
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Рождение ребёнка
20.10.1906
Сын: Панарин Илья Ильич
Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович
Смерть
30.10.1906