Панарина (Карпова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Карпова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

30.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
27.11.1888

Дочь: (Панарина) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Панарина) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Панарин Семен Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Панарин Илья Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
18.01.1897

Сын: Панарин Иван Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
23.06.1898

Сын: Панарин Иван Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
26.03.1904

Сын: Панарин Гаврила Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Рождение ребёнка
20.10.1906

Сын: Панарин Илья Ильич

Отец ребёнка: Панарин Илья Филиппович

Смерть
30.10.1906

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