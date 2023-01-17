Волкова Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1852
Сын: Волков Иван Павлович
Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич
Рождение ребёнка
13.08.1853
Дочь: Волкова Мария Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич
Рождение ребёнка
10.04.1858 ст.
Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич
Рождение ребёнка
11.02.1861 ст.
Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно