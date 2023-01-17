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Волкова Анна Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1852

Сын: Волков Иван Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1853

Дочь: Волкова Мария Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1858 ст.

Сын: Волков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1861 ст.

Сын: Волков Власий Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Павел Евстратьевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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