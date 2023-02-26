Анастасия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1800

Сын: Василий Кононов

Отец ребёнка: Конон Васильев

д.Холмы
Рождение ребёнка
11.05.1801

Сын: Мокий Кононов

Отец ребёнка: Конон Васильев

д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1803

Сын: Самсон Кононов

Отец ребёнка: Конон Васильев

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Лукьян Кононов

Отец ребёнка: Конон Васильев

д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конон Васильев

Смерть
Неизвестно
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