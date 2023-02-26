Анастасия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1800
Сын: Василий Кононов
Отец ребёнка: Конон Васильев
д.Холмы
Рождение ребёнка
11.05.1801
Сын: Мокий Кононов
Отец ребёнка: Конон Васильев
д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.06.1803
Сын: Самсон Кононов
Отец ребёнка: Конон Васильев
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Лукьян Кононов
Отец ребёнка: Конон Васильев
д.Холмы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конон Васильев
Смерть
Неизвестно