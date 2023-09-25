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Федотов Николай Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
28.01.1975

Дочь: Зонова (Федотова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
02.06.1980

Дочь: Цепкова (Федотова) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.07.1983

Дочь: Винокурова (Федотова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.09.1985

Дочь: Цепкова (Федотова) Дина Николаевна

Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.11.1988

Сын: Федотов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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