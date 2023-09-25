Федотов Николай Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.01.1975
Дочь: Зонова (Федотова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
02.06.1980
Дочь: Цепкова (Федотова) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.07.1983
Дочь: Винокурова (Федотова) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.09.1985
Дочь: Цепкова (Федотова) Дина Николаевна
Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1988
Сын: Федотов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Федотова (Чернова) Лидия Григорьевна
Смерть
Неизвестно